"Это не конец": Усик отреагировал на главную сенсацию в супертяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (25-0, 16 КО) выразил восторг по поводу боя Филипа Хрговича (21-1, 16 КО) и Мозеса Итаумы (14-1, 12 КО). Наш соотечественник отметил, что хорват и британец подарили фанатам и поклонникам бокса незабываемое шоу.

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Об этом Усик написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной какc Twitter. 39-летний уроженец временно оккупированного Симферополя подчеркнул, что Хргович доказал непредсказуемость супертяжелого дивизиона, а Итаума вернется только сильнее.

"Бой Итаумы против Хрговича – еще одно напоминание о том, насколько непредсказуемым может быть бокс. Стоит выйти в ринг – и случиться может что угодно. Поздравляю, Филип, с отличной победой! Мозес, это не конец. Возвращайся более сильным и продолжай двигаться вперед. Твой путь только начинается!" – поделился эмоциями Усик.

Напомним, Итаума считался безоговорочным фаворитом поединка против Хрговича и уверенно вел бой в первой половине. Однако затем британец начал терять сил и в девятом раунде его угол выбросил белое полотенце после шквала атак соперника.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк раскритиковал команду Александра Усика из-за отказа боксера от своих чемпионских поясов.

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