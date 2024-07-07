'Это их край'. Легенда мирового спорта обратился к украинцам из-за войны с Россией

Знаменитый итальянский тренер хорватского "Хайдука" Дженнаро Гаттузо поддержал Украину. Двукратный чемпион Италии и чемпион мира восхитился украинцами, назвав их "чрезвычайно гордым народом большого сердца и большой благородной цели".

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"Они действительно невероятные, они живут в чрезвычайно сложных условиях, к сожалению, очень много людей отдали свою жизнь. Единственное, на что я надеюсь – это закончится как можно скорее. Это нечестно по отношению к этому замечательному народу и этой замечательной стране", – цитирует Гаттузо пресс-служба "Шахтера".

Отвечая на вопрос журналистки о том, что он знает про ситуацию в Украине, легенда мирового футбола восхищен гордостью украинцев.

"Это их земля, это их место, где украинцы родились, где жили их родители, где живут их дети. Это ваш край, и вы заслуживаете жить в нем счастливыми.Если пытаться искать какой-то позитив в этом, то действительно приятно видеть ту гордость, которую демонстрирует народ Украины", — подытожил Гаттузо.

Напомним, что Гаттузо и нынешний главный тренер "Шахтера" Марино Пушич уже пересекались в плей-офф Лиги Европы. Тогда итальянец возглавлял французский "Марсель", против которого играли "горняки".

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