'Это было существо': экс-тренер 'Динамо' Хацкевич рассказал о встрече с Милевским после начала войны

Бывший футболист и главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич был шокирован видом Артема Милевского перед его лечением от алкогольной зависимости. Беларуский специалист признался, что просто не узнал экс-нападающего "бело-синих" и национальной сборной Украины.

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Об этом Хацкевич заявил в интервью YouTube-каналу "Жизнь Малина". Легендарный игрок "Динамо" подчеркнул, что Милевский во время встречи во время благотворительного матча в Ужгороде в мае 2023 года мало напоминал того Артема, которого все знали во время его карьеры

"Он классный, без камня за пазухой. У него нет настоящих друзей. Слава богу, Алиев помог его вытащить из этой ямы. В Ужгороде я тогда видел человека, похожего на Артема. Это было существо. У меня был шок тогда. Печальное зрелище. Напротив приходит человек в кепке. Я его просто не узнал. Под кепкой лица не видно, опухший, затекший, движения замедленные, речь несвязанная... Было очень печально. Но молодец, что вылез", – сказал Хацкевич.

Ранее стало известно о том, что после реабилитации и лечения от зависимости Милевский сбросил 20 килограмм и закодировался. В начале декабря Артем впервые появился на людях после своей госпитализации в сентябре. По словам экс-футболиста "Динамо" Александра Алиева его давний друг некоторое время находился в коме.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Артем Милевский категорически высказался об украинском языке, назвав его "не особо важным".

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