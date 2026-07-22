"Это безумие": Фьюри отказался транслировать свой следующий бой

Знаменитый британский супертяж Тайсон Фьюри (35-1-2, 24 КО) вызвал переполох своим поединком против польского ветерана Мариуша Ваха (39-13, 20 КО). Организаторы боя, который состоится 24 июля в тайском Паттае, отказались от его трансляции, чем озадачили болельщиков и экспертов.

Видео дня

Известный исайндер издания The Ring Майк Коппингер в эфире InsideRingShow выразил удивление тем, что поединок Фьюри и Ваха можно будет посмотреть лишь живьем или в отдельном документальном фильме. По его словам, ситуация выглядит настоящим сумасшествием для современного спорта.

"Это звучит как безумие, но в эпоху расцвета стриминговых сервисов вы не сможете посмотреть бой Тайсона Фьюри. Нигде. Чтобы увидеть этот поединок, вам придется либо лично присутствовать в Таиланде, либо дождаться нарезки моментов в реалити-шоу "В доме Фьюри" на Netflix", – сказал Коппингер.

Отметим, что на кону боя Фьюри – Вах будет стоять специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, сборы от продажи 1500 билетов, будут направлены на благотворительность. Для Тайсона этот поединок станет разогревочным перед противостоянием с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, WBC исключил Александра Усика (25-0, 16 КО) из своего рейтинга после отказал украинца от всех его поясов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!