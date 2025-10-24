Есть новый тренер: стало известно, что будет с Ребровым в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров останется на своем посту на фоне длительных слухов о переходе в греческий "Панатинаикос". Это стало ясно после того, как афинский клуб объявил о назначении известного испанского специалиста Рафаэля Бенитеса новым наставником.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте греческого клуба. При этом в сообщение не упоминается срок действия контракт между сторонами, однако по данным журналистов, соглашение рассчитано на 2,5 года. Приход Бенитеса означает, что руководство афинян пока отложило планы по приглашению Реброва.

При этом недавно сам наставник сборной Украины, комментируя интерес к себе "Панатинаикоса", отмечал, что журналисты несправедливо высмеивают этот факт. Со своим заявлением выступил и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

50-летний Ребров добавлял, что собирается отработать свой контракт с УАФ до конца (30 июля 2026 года. – Ред.).

В октябре украинская сборная обыграла на выезде Исландию (5:3) и в номинально домашней игре Азербайджан (2:1) в отборочном турнире к чемпионату мира 2026.

Ранее OBOZ.UA привел все расклады для сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!