'Я неплохо работал': Ребров ответил на вопрос об уходе из сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров достаточно едко отреагировал на вопрос о переходе в греческий "Панатинаикос". По словам наставника "сине-желтых", интерес со стороны клубов является совершенно нормальным, но многие эксперты и болельщики пытаются это высмеять.

Такое мнение Ребров выразил на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира ЧМ-2026 с Азербайджаном, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). 50-летний специалист добавил, что собирается отработать свой контракт с УАФ до конца (30 июля 2026 года – ред.).

"Есть клубы, которые интересуются тренерами. Вы посмотрите, что перед этой игрой делали с Ребровым. Но когда какой-то клуб начинает интересоваться, сразу: "О, а как так можно?! Такого не может быть, он же ни о чем". Действительно, заинтересованность есть, потому что я неплохо работал перед сборной. Есть клубы, которые заинтересованы. Но сейчас я работаю в сборной, уважаю свою страну и точно буду работать со своей командой до конца", – сказал Ребров.

Ранее СМИ выражали уверенность в том, что Ребров твердо намерен уйти из сборной Украины и продолжить карьеру в "Панатинаикосе". При этом президент УАФ Андрей Шевченко не намерен сейчас отпускать главного тренера.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины обыграла команду Исландии в отборе ЧМ-2026, забив пять мячей в гостях.

