Шевченко прокомментировал 'увольнение' Реброва из сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко ответил на слухи о возможном уходе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в греческий "Панатинаикос". В интервью изданию "Чемпіон" Шевченко подчеркнул, что никаких разговоров о смене наставника не было и команда полностью сосредоточена на отборочном цикле к чемпионату мира-2026.

По словам Шевченко, информация об интересе "Панатинаикоса" действительно доходила до федерации, но сама тема не поднималась ни в рабочих, ни в личных разговорах. Президент УАФ отметил, что Ребров мотивирован и продолжает работать с национальной сборной с полной отдачей:

"Мы верим в нашего тренера. У него большая мотивация работать с национальной командой. На это он уже частично ответил сам. У нас не было никаких мыслей или разговоров об этом, потому что все сконцентрированы на отборочном цикле", — сказал Шевченко.

Кроме того, он прокомментировал систему премирования игроков сборной. По словам президента УАФ, вознаграждения действительно предусмотрены за положительные результаты в матчах отбора к ЧМ-2026, однако детали этих выплат регулируются напрямую главным тренером:

"В сборной всегда есть процесс премирования за позитивные результаты. Мы это обсуждаем с главным тренером, и он отвечает за мотивацию команды", — добавил Шевченко.

Ранее СМИ выражали уверенность в том, что Ребров твердо намерен уйти из сборной Украины и продолжить карьеру в "Панатинаикосе". При этом президент УАФ Андрей Шевченко не намерен сейчас отпускать главного тренера.