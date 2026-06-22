"Если бы я был на их месте..." Футболист сборной Бельгии сравнил Украину с Ираном на ЧМ-2026

Правый защитник сборной Бельгии Томас Менье назвал сборную Ирана очень непростым соперником на чемпионате мира по футболу 2026 года. Футболист французского "Лилля" накануне игры, которая завершилась сенсационной нулевой ничьей, отмечал, что у соперника есть двойная мотивация.

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Об этом Менье заявил на пресс-конференции, пишет портал So Foot. 34-летний спортсмен подчеркнул, что сегодня невозможно разделять спорт и политику, а иранцы очень похожи с украинцами, с которыми Бельгия играла в плей-офф Лиги наций в минувшем году, проиграв в первом матче.

"Я думаю, футболисты сборной Ирана подстегнуты ситуацией, в которой находится их страна. Если я был на их месте, я бы тоже чувствовал себя ответственным перед людьми, которые оказались в ловушке в их стране. То же самое было, когда мы играли с Украиной в Лиге наций, у них тоже была определенная мотивация, новый прилив энергии, желание сделать так, чтобы люди, нация и болельщики гордились ими", – сказал Менье.

Ранее стало известно, что матч сборных Франции и Ирака на ЧМ-2026 находится под угрозой срыва из-за погоды.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике сборная Кабо-Верде отметилась историческим достижением.

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