Кабо-Верде с историческим достижением сотворила новую сенсацию на ЧМ-2026. Видео

Сборная Кабо-Верде по футболу стала автором новой громкой сенсации на чемпионате мира 2026 года, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике. Африканцы после нулевой ничьи с испанцами сумели взять очко и в противостоянии с Уругваем, отметившись своими первыми голами на турнире, – 2:2.

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Кабо-Верде открыла счет на 21-й минуте. И этот мяч стал историческим – полузащитник Кевин Пина решился пробить штрафной, который был назначен метрах в 32 от ворот соперников. Голкипер уругвайцев Муслера не выручил свою команду и сделал африканскую сборную первой, которая забила свой дебютный мяч на мундиалях прямым ударом с подобного стандарта.

Удивительно, но на перерыв соперники ушли при счете 2:1 в пользу латиноамериканцев, который за последние пять минут тайма сумели отличиться дважды.

Однако на 61-й минуте Кабо-Верде воспользовалась грубейшей ошибкой голкипера Уругвая, который неоправданно далеко вышел из ворот и сравняла счет. До конца игры фавориты пытались вернуть себе преимущество, но так и не смогли этого сделать.

Таким образом дебютант ЧМ остается непобедимым и имеет хороши шансы пробиться в плдей-офф. В заключительный игровой день группы Н африканцы сыграют с Саудовской Аравией.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Бельгии не смогла обыграть команду Ирана в матче чемпионата мира 2026 года.

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