Эрдоган после финала ЧМ-2026 обратился к Испании, уколов Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Испании Педро Санчеса с победой национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года. В разговоре он связал спортивный успех с позицией Мадрида по палестинскому вопросу, упомянув реакцию жителей сектора Газа.

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Как сообщило Управление по коммуникациям администрации президента Турции, Эрдоган провел телефонный разговор с Санчесом, во время которого обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Турецкий лидер поздравил Испанию с победой на чемпионате мира, где в финале была обыграна Аргентина со счетом 1:0. При этом он отдельно отметил, что считает особенно ценным ликование жителей сектора Газа, которые смотрели матч "среди руин" после победы испанской команды.

По словам Эрдогана, радость палестинцев связана не только с футбольным результатом. Он заявил, что "добросовестная и моральная позиция" Испании по палестинскому вопросу получила поддержку футбольных болельщиков по всему миру.

Кроме того, президент Турции выразил удовлетворение недавним визитом Санчеса в Анкару на саммит НАТО и заявил, что будет рад вновь принять испанского премьера на турецко-испанском межправительственном саммите, который запланирован на начало 2027 года.

Для справки. Испания остается одним из самых жестких критиков действий Израиля в секторе Газа среди стран Европы. В 2024 году Мадрид признал Государство Палестина, что привело к резкому ухудшению отношений с Израилем. Упомянув радость жителей Газы и связав ее с "добросовестной и моральной позицией" Испании по палестинскому вопросу, Эрдоган фактически противопоставил политику Мадрида действиям израильских властей.

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