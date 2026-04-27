Экс-игрок сборной России заявил, что 'всегда любил войну', и назвал это патриотизмом

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов отметился совершенно диким по своей аморальности высказыванием о тои, что он "всегда любил войну". Экс-игрок московского "Локомотива", который выходил на матч Лиги Европы в футболке с изображением диктатора Владимира Путина, предположил, что служил бы в ВС РФ, если бы не спорт.

Об этом Тарасов заявил в интервью YouTube-канал "Разговоры на Вайбе", пишет портал Sport24. Он назвал любовь к войне и армии проявлением патриотизма, который в нем "развит, живет", за что он поблагодарил отца и двоюродного брата, имевших отношение к силовым структурам.

"Я стал бы сначала, наверное, каким-то военнослужащим. Я бы точно пошел в армию. Я бы был или полицейским, а потом дошел бы до министра, сто процентов. Потому что в детстве я всегда любил войну, играл в войнушку всегда на районе. У меня брат двоюродный служил тогда в полиции, папа был военнослужащим. Поэтому у меня пример такой был. Сложилось так, что я ушел в профессиональный футбол. Но этот патриотизм во мне развит, живет. Наверное, я был бы военным, а потом – каким-то министром, что-то такое", – сказал Тарасов.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Тарасов поддержал военное вторжение России в Украину. Экс-футболиста высмеяли в сети, назвав "сказочным патриотом" за прогиб перед диктатором Владимиром Путиным.

