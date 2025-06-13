Бывший футболист московского "Спартака" Денис Глушаков размечтался о том, что Россию вернут в международные турниры уже до конца нынешнего года. Участник двух чемпионатов Европы и одного мирового первенства отметил, что об этом свидетельствует ситуация в других видах спорта, куда представителей РФ допускают в так называемом нейтральном статусе.

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Об этом Глушаков заявил пропагандистскому телеканалу Russia Today, забыв добавить, что командные соревнования по-прежнему закрыты для россиян. Экс-капитан "красно-белых" также отказался называть окончание преступной войны РФ в Украине условием для допуска футболистов страны-агрессорки в международные соревнования.

"Срок возвращения – до 2028-го? С учетом постепенного снятия ограничений с россиян в других видах подобное развитие событий как раз представляется вполне вероятным. Даже дам смелый прогноз: в футболе санкции снимут раньше – в ближайшие два года, а может, и в этом году. Завязано ли все напрямую на окончание СВО (так в РФ позорно называют войну проти Украины – ред.)? Это политические моменты, и не хотелось бы их обсуждать", – сказал Глушаков.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов обвинил Украину в том, что она препятствует возвращению команды из РФ в международные турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным роспропаганды, Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях.

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