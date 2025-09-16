Экс-голкипера 'Динамо' и 'Шахтера' задержали на границе при бегстве из Украины. Футболист уже в 'учебке' ВСУ – СМИ

Известный украинский голкипер Артур Рудько был задержан при попытке незаконно покинуть территорию Украины. Сейчас 33-летний футболист проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ, сообщает "СпортАрена" со ссылкой на свои источники.

Отметим, что сам инцидент случился 3 сентября. Тогда пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины отчиталась, что на приднестровском участке украинско-молдавской границы пограничники задержали автомобиль с четырьмя взрослыми мужчинами и 4-летним сыном одного из них. Мальчика взяли с собой сознательно, чтобы создать видимость "безопасного" перехода, а мать ребёнка знала о планах мужа и согласилась на рискованную поездку.

Задержанные — жители Донецкой, Луганской, Киевской и Сумской областей — действовали по инструкциям администратора одного из телеграм-каналов и должны были заплатить по 8 тысяч долларов США за успешный переход. Один из мужчин уже внес половину суммы авансом.

Попытка пересечения границы была своевременно пресечена, ребёнок передан матери. В отношении взрослых составлены административные протоколы по ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", материалы направлены в суд.

Для справки: Артур Алексеевич Рудько, 33 года, родился в Киеве. В детстве занимался в футбольных школах "Отрадный" и "Динамо", затем прошёл подготовку под руководством известных украинских тренеров голкиперов.

В профессиональной карьере выступал за "Динамо" (Киев), "Динамо-2", "Говерлу", "Металлист", польский "Лех", кипрский "Пафос" и "Шахтёр" (Донецк).

За "Динамо" стал чемпионом Украины (2015/16), дважды выигрывал Кубок страны (2013/14, 2014/15) и трижды Суперкубок (2016, 2018, 2019). В "Шахтёре" завоевал чемпионство и Кубок Украины в сезоне 2023/24.

Также Рудько привлекался в молодёжные сборные Украины (до 16, 20 и 21 лет) и дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА в 2016 году матчем против "Бешикташа".

Последним клубом голкипера был одесский "Черноморец", который он покинул по окончании прошлого сезона.

