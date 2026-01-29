Экс-футболиста сборной Украины за 4 месяца выгнали из второго иностранного клуба

Украинский полузащитник Виктор Коваленко вновь остался без команды после расторжения контракта с кипрским "Арисом" из Лимасола. За последние четыре месяца это уже второй иностранный клуб, который прекратил сотрудничество с 29-летним экс-футболистом сборной Украины.

"Арис" объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Коваленко 29 января. Украинец присоединился к клубу в конце сентября 2025 года на правах свободного агента и за это время провёл шесть матчей в чемпионате Кипра, суммарно отыграв 174 минуты и не отметившись результативными действиями.

До перехода на Кипр Коваленко выступал за итальянский "Эмполи", который расстался с хавбеком в конце сентября 2025 года после завершения сезона. Контракт был рассчитан до лета, однако стороны решили не продолжать контракт после вылета команды в Серию B. В составе "Эмполи" Коваленко провёл восемь матчей и забил один мяч.

Ранее украинец также играл в Италии за "Аталанту" и "Специю". В бергамский клуб он перешёл из "Шахтёра" зимой 2021 года за 700 тысяч евро, но закрепиться не смог и был отдан в аренду.

За "Специю" Коваленко сыграл 44 матча, забив один гол и отдав пять результативных передач. В период с августа 2023 года он вновь выступал за "Эмполи" на правах аренды, где в общей сложности провёл 17 встреч, отметившись двумя голами и одним ассистом.

