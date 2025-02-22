Экс-футболист сборной Украины забил потрясающий победный гол в Польше. Видео

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин отметился феноменальным ударом в 22-м туре чемпионата Польши. 28-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и под конец первого тайма забил единственный гол в матче против "Гурника Забже".

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Кочергин на 45-й минуте получил пас в центре поля, сместился ближе к границе штрафной площадке и метров с 22 мощно выстрелил точно в правый нижний угол. Голкипер видел момент удара, но спасти свою команду не смог.

Стоит отметить, что это не первый победный мяч в карьере Кочергина. Так, 28 апреля Влад принес победу своей команде в 30-м тура прошлого сезона, забив фантастический гол в ворота "Виздева" из Лодзя.

Осенью 2022-го Кочергин отметился скоростным дублем в 16-м тура Экстраклассы, удачно сыграв в матче против "Вислы" из Плоцка.

Летом прошлого года "Ракув" попал в неприятную ситуацию с буквой Z после победы в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Владислав Кочергин перешел в "Ракув" из луганской "Зари" в марте 2022 года. Польский клуб смог дозаявить украинского футболиста на текущий сезон после того как ФИФА внесла временные изменения в трансферный регламент относительно игроков из чемпионата Украины.

С того времени провел 121 матч, забив 25 голов и сделав 11 ассистов. Вместе с "Ракувом" выиграл чемпионат Польши и Суперкубок Польши.

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