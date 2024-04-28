Футболист сборной Украины забил потрясающий 'радиоуправляемый' гол с 20 метров и принес победу своей команде. Видео

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин принес победу своей команде в 30-м тура чемпионата Польши по футболу в Экстраклассе. 27-летний хавбек сборной Украины забил фантастический гол в ворота "Виздева" из Лодзя.

На 81-й минуте после подачи углового мяч получил украинец и метров с 20 пробил по воротам. Мяч, пущенный с огромной силой, словно радиоуправляемый в последний момент вильнул перед голкипером. Этот гол стал единственным в игре.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2022-го Кочергин отметился скоростным дублем в 16-м тура Экстраклассы, удачно сыграв в матче против "Вислы" из Плоцка.

Летом прошлого года "Ракув" попал в неприятную ситуацию с буквой Z после победы в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Владислав Кочергин перешел в "Ракув" из луганской "Зари" в марте 2022 года. Польский клуб смог дозаявить украинского футболиста на текущий сезон после того как ФИФА внесла временные изменения в трансферный регламент относительно игроков из чемпионата Украины.

С того времени провел 94 матча, забив 19 голов и сделав 8 ассистов. Вместе с "Ракувом" выиграл чемпионат Польши и Суперкубок Польши.

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