Экс-футболист сборной Украины 'радиоуправляемым' голом на последних секундах вывел свою команду в плей-офф еврокубка. Видео

Украинский полузащитник венгерского клуба "Академия Пушкаша" Артем Фаворов отметился фантастическим ударом в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций. 30-летний экс-футболист молодежной сборной Украины забил решающий гол в ответной игре против армянского "Арарата".

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После победы в первом поединке, команду киевлянина устраивала и ничья, однако бронзовый призер чемпионата Венгрии пропустил гол на 85-й минуте и дело шло к экстратаймам. Последний шанс вырвать необходимый результат "Академия" получила на последних секундах, когда судья назначил штрафной удар.

Исполнять стандарт взялся украинец и сделал это мастерски. Пущенный с дальней дистанции мяч словно радиоуправляемый влетел в девятку ворот "Арарата".

Счет стал 3:3, что вывело венгров в плей-офф квалификации, где они 22 август проведут встречу против итальянской "Фиорентины".

Фаворов перешел в "Академию Пушкаша" из черниговской "Десны" в январе 2020 года за 800 000 евро. В августе того же года ушел в аренду в "Залаэгерсег", где пробыл год, вернувшись в "Академию". Всего сыграл за клуб 114 матчей, забив 19 голов и отдав 8 результативных передач.

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