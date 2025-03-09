Экс-футболист сборной Украины отказался возвращаться в Украину, потому что 'потом не сможет выехать оттуда'

Экс-вратарь молодежной сборной Украины по футболу Алексей Шевченко объяснил, почему отказался возвращаться в Украину для продолжения карьеры. Он сообщил, что главным препятствием стали условия контракта и возможные трудности с выездом из страны.

Видео дня

Шевченко рассказал, что на последних переговорах с полтавской "Ворсклой" ему предложили контракт только на полгода, что его не устроило. Он отметил, что возвращение в Украину на такой срок нецелесообразно, так как затем ему будет не выбраться за границу.

"Мне нет смысла возвращаться на 3-5 месяцев, потому что потом не смогу выехать оттуда", – цитирует 33-летнего уроженца Днепра "Украинский футбол".

Кроме того, игрок признался, что были разногласия по финансовым условиям. После завершения контракта с польским клубом "Заглембє" Шевченко получил несколько предложений из других стран, в том числе из Молдовы, Казахстана, Латвии и Франции.

Впрочем, ни одно из них не было реализовано. Недавно он подписал контракт с казахстанским "Окжетпесом". Шевченко выразил удовлетворение от этого решения, считая Казахстан хорошим вариантом для продолжения карьеры.

Для справки: Алексей Шевченко – украинский вратарь, воспитанник запорожского "Металлурга". В 2013 году подписал контракт с киевским "Динамо", но не закрепился в составе и отправился в аренды. Играл за "Говерлу", "Олимпик", грузинские "Торпедо" и "Дилу".

В 2016 году перешел в "Зарю", а затем выступал за "Карпаты" и "Шахтер", где провел несколько сезонов. В 2023 году присоединился к "Черноморцу", но вскоре покинул клуб. Играл за молодежную сборную Украины. Финалист Кубка Украины 2015/16.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!