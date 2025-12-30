Экс-футболист сборной России сделал признание про Путина и стал посмешищем

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в преддверии Нового года рассказал о своих праздничных привычках и отдельно подчеркнул особую роль телевизионного обращения Владимира Путина. Эти слова вызвали бурную и во многом насмешливую реакцию в комментариях, где экс-футболиста обвинили в подхалимстве и высмеяли его позицию.

Булыкин в интервью "РБ Спорт" заявил, что не представляет Новый год без традиционного салата и выступления главы Кремля, добавив, что смотрел это обращение независимо от того, в какой стране находился во время карьеры. По его словам, такая привычка характерна для большинства россиян, а сам он пожелал болельщикам здоровья, хорошего настроения и побед любимых клубов.

Упоминание диктатора России стало главным поводом для шквала иронии. Пользователи напомнили, что подобные обращения звучат десятилетиями и давно превратились в рутину, а сам Булыкин, по их мнению, выглядит человеком, для которого Новый год без одобрения главаря просто не наступает.

Один из болельщиков написал: "Если Путин добро не даст, новый год и не настанет для таких как Булыкин". Другой пользователь саркастично отреагировал на слова экс-форварда так: "Молодец. Возьми с полки пирожок". Эти комментарии быстро набрали десятки лайков и стали одними из самых обсуждаемых под публикацией.

Нашлись и более язвительные оценки. Пользователь в комментариях отметил: "Сорокашестилетнего Булыкина не смущает, что всю его сознательную жизнь его поздравлял с Новым годом один и тот же человек?", а другой добавил, что речь главы Кремля можно не смотреть годами, потому что она не меняется уже четверть века.

В комментариях Булыкина все чаще называли символом спортивного подхалимажа и даже намекали на его возможные политические амбиции, что лишь усилило резонанс вокруг слов экс-игрока сборной России.

