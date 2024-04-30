Ногой в голову. В женском ММА случился 'самый брутальный нокаут в истории'. Видео

Американка Кендра Макинтайр стала настоящей звездой соцсетей после своей победы на турнире LFA 182 промоушена смешанных единоборств (ММА) Legacy Fighting Alliance. 28-летняя американка нокаутировала свою соотечественнику Катарину Легоррету.

Девушки выдали настоящую мясорубку, порадовав зрителей эффектными ударами. В третьем раунде Макинтайр удался невероятный удар ногой в голову, который отправил соперницу в глубокий нокаут.

В интернете этот момент уже успели назвать "самым брутальным нокаутом в истории ММА".

За такой потрясающий перфоманс Макинтайр и Легоррету заслуженно наградили титулом "Бой вечера".

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