Экс-чемпион мира по боксу дал прогноз на реванш Усик – Гассиев

Бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд считает, что Мурату Гассиеву будет крайне сложно рассчитывать на успех в возможном втором бою с Александром Усиком. По его мнению, стиль 32-летнего россиянина и особенности манеры ведения поединка украинского чемпиона пока не оставляют очевидных предпосылок для реванша.

Дрозд отметил, что Гассиев нередко начинает свои бои слишком спокойно и пассивно, а против такого соперника, как Усик, это может стать фатальной ошибкой.

Он подчеркнул, что украинец отлично работает на дистанции, почти не дает по себе прицелиться и умеет нейтрализовать сильные стороны оппонента, поэтому Мурату потребуется серьезная функциональная подготовка, чтобы вообще иметь шансы в подобном противостоянии.

"Пока очень сложно сказать, как Мурат отбоксирует с Александром", – сказал Дрозд в интервью интервью MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Усик и Гассиев уже встречались в ринге в июле 2018 года, когда украинский боксер уверенно победил единогласным решением судей.

После этого Мурат Гассиев продолжил карьеру в тяжелом весе и 12 декабря на турнире IBA.PRO 13 нокаутировал Кубрата Пуляева, завоевав титул чемпиона мира по версии WBA Regular. В его активе 33 победы, 26 из которых досрочные, и два поражения.

Александр Усик в последний раз выходил на ринг 19 июля и нокаутом победил Даниэля Дюбуа. Украинец остается непобежденным профессионалом с рекордом 24 победы без поражений.

