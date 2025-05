'Едьте домой, чертовы бомжи'. Случившееся со сборной США на чемпионате мира по хоккею, шокировало американцев. Видео

Сборная США по хоккею победила Германию в матче группового этапа чемпионата мира – 6:3, но по ходу встречи едва не упустила преимущество в три шайбы. Подопечные Райана Варсофски едва не повторили позор с Норвегией. Ведя 3:0 по ходу матча, США умудрились упустить преимущество и пустили соперника обратно в игру.

Игра прошла 17 мая в Хернинге (Дания) на арене "Йюске Банк Боксен". Уже к 15-й минуте первого периода США вели 3:0: отличились Томпсон, Назар и О’Коннор. Однако во втором периоде команда позволила сопернику отыграться – немцы забросили три шайбы подряд и сравняли счёт.

В третьем периоде американцы всё же дожали соперника. Гарланд вывел команду вперёд в большинстве, а затем отличились Кули и Келлер – итоговый счёт 6:3.

Поведение команды вызвало шквал критики со стороны американских болельщиков. Фанаты не смогли простить своим соотечественникам, что они второй матч подряд теряет комфортное преимущество.

В комментариях звучали фразы вроде "Just go home you fing bums" и "You guys fing suck". Один из пользователей написал: "Едьте домой, чертовы бомжи".

Сборная США продолжает борьбу за выход в плей-офф, но нестабильная игра вызывает серьёзные вопросы у болельщиков и экспертов.

