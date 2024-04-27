'Новый Шевченко' помог 'Динамо' добыть победу на последней минуте. Видео

Киевское "Динамо" добыло драматичную победу в 26-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок на "Днепр-Арене" против "Днепра-1" завершился со счетом 1:2.

Первый тайм не порадовал телезрителей яркими моментами. Обе команды катали мяч в центре поля, практически не угрожая воротам друг друга. По такой спокойной игре хозяева смогли забить нелогичный и достаточно курьезный гол.

Перед перерывом Олег Гуцуляк смог забрать мяч у двоих защитников "Динамо" и перекинуть Бущана.

В перерыве главный тренер "бело-синих" достучался до своих подопечных и уже на 49-й минуте Кабаев восстановил равновесие.

Столичные футболисты продолжали давить и Шовковский на 82-й минуте выпустил Владислава Супрягу, которого тренер Диего Лонго, работавший с Луческу, в свое время называл "новым Шевченко".

Именно Влад стал одним из творцов победы, когда на последней минуте основного времени смог убежать в контратаку, сделав атакующую передачу на своего тезку. Ванату оставалось лишь с 5 метров переиграть голкипера.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля украинский комментатор Виктор Вацко заявил, что Владислав Супряга с большой вероятностью покинет киевское "Динамо" и продолжит карьеру именно в "Днепре-1".

В текущем сезоне Влад сыграл в 8 матчах, проведя на поле суммарно 53 минуты и сделав два ассиста.

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