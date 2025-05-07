Джошуа вышел из себя после вопроса про Усика и 'накинулся' на журналиста. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) оказался в неприятной ситуации во время интервью, когда его спросили о предстоящем поединке между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Британец явно не захотел обсуждать бой и в какой-то момент потребовал выключить камеру.

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38-летний Усик (21-0, 14 КО) и 27-летний Дюбуа (22-2, 21 КО) проведут бой 19 июля на стадионе "Уэмбли" — на кону будут все чемпионские титулы в супертяжёлом весе. Джошуа, ранее проигравший обоим бойцам (дважды — украинцу), после долгой паузы дал сдержанный ответ:

"Думаю, бой будет интересным… У меня есть мысли, но я не хочу говорить слишком много. Это не мой бой — это их бой. Не хочу его продвигать. Честно говоря, не хочу об этом говорить".

Журналист попытался продолжить тему, но Джошуа потерял терпение. Британец не стал повышать тон, но было заметно, что ему стоило огромного труда, чтобы не наброситься на репортера.

"Зачем ты спрашиваешь меня? Выключи камеру, если собираешься это спрашивать. Ты спрашиваешь меня под ярким светом, перед прессой, чтобы продвинуть свой канал и их бой... Я не собираюсь этого делать", – сквозь зубы процедил Энтони.

Последний раз Джошуа выходил на ринг в сентябре, когда был нокаутирован Дюбуа на том же "Уэмбли". С тех пор он не вернулся к полноценным тренировкам из-за травмы локтя, которая мешает ему нормально бить. Из-за необходимости операции он вынужден отложить возможный бой с Тайсоном Фьюри, слухи о котором циркулируют уже не первый месяц.

Тем временем Джошуа сообщил, что планирует крупное вложение в свой родной город Уотфорд, где он вырос и уже много лет помогает местному сообществу через инициативу Clean Herts Community. Теперь 35-летний экс-чемпион хочет использовать свои миллионы, чтобы вдохнуть новую жизнь в футбольный клуб "Уотфорд".

9 сентября 2024-го Энтони сенсационно проиграл соотечественнику Даниелю Дюбуа (22-2, 21 КО). Поединок за титул Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе, которым владеет Дюбуа и который ранее принадлежал Александру Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

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