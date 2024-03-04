Джошуа – Нганну: онлайн-трансляция боя

Бывший двукратный чемпион мира супертяжелого веса Энтони Джошуа (37-3, 24 КО) в четвертый раз за 11 месяцев выходит на ринг. Британский боксер в пятницу, 8 марта, проведет поединок против дерзкого дебютанта этого вида спорта камерунца Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

Грандиозное шоу примет арена стадион в аравийском Эр-Рияде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Нганну. Ориентировочное начало – 00:30 субботы, 9 марта, по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ДЖОШУА – НГАННУ

Супертяжелый вес. 10 раундов бокса

Kingdom Arena, Эр-Рияд

Энтони Джошуа (37-3, 24 КО, Великобритания) – Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО)

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5 ДНЕЙ ДО БОЯ. Приветствуем всех любителей бокса. В пятницу, что крайне необычно для бокса, состоится очередное возвращение на ринг Энтони Джошуа. Посмотрим, сумеет ли он доказать, что перфоманс Нганну в бою с Фьюри был случайность.

Перед поединком Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Джошуа – Нганну сразится с сильнейшем в поединке Александр Усик (21-0, 14 КО) – Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, российского боксера первого среднего веса Магомеда Курбанова (25-0, 13 КО) не допустили к поединку против Исраила Мадримова (9-0-1, 6 КО) в андеркарте боя Джошуа – Нганну.

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