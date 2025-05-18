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Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать на турнире, увидев паука на ковре. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,7 т.
Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать на турнире, увидев паука на ковре. Видео

Курьезный эпизод случился на международном турнире по художественной гимнастике в Польше Gdynia Rhythmic Stars, который ежегодно собирают юных и профессиональных гимнасток из разных стран, включая как индивидуальные, так и групповые выступления. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Лилиана Левиньска испугалась паука, который залез на ковер.

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16-летняя полячка собиралась выступить с булавами, когда увидела крохотное насекомое. Левинська сперва в испуге остановилась, а затем быстро ретировалась назад к команде, потребовав убрать нарушителя.

Один из фотографов, работающих на мероприятии с помощью листа бумаги не без труда справился с задачей, после чего Лилиана все таки выступила.

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать на турнире, увидев паука на ковре. Видео

В итоге Левинська стала победительницей в этом виде программы, набрав 28.800 балла. Украинка Кристина Пограничная заняла 7-е место (24.150).

Для справки: Лилиана Левинська является первой в истории Польши двукратной чемпионкой юниорского чемпионата мира 2023 года, завоевав "золото" в упражнениях с булавами и лентой. Ранее, в 2022 году, Левиньска выиграла серебро на юниорском чемпионате Европы в упражнениях с обручем и булавами, а также "бронзу" — в упражнении с лентой.

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать на турнире, увидев паука на ковре. Видео

На национальном уровне Лилиана является чемпионкой Польши 2024 года в многоборье среди сеньорок. До этого она дважды подряд — в 2022 и 2023 годах — становилась чемпионкой Польши среди юниоров как в личном, так и в командном зачётах. В 2021 году она выиграла личное "золото" и командное "серебро" на юниорском первенстве страны. Левиньска представляет клуб UKS Kopernik из Вроцлава.

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать на турнире, увидев паука на ковре. Видео

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