Внезапные решения. Что ждет 'Шахтер', который остался единственным от Украины, в дуэли против 'Леха'

Сегодня донецкий "Шахтер" возобновляет игры в Лиге конференций – украинская команда будет играть против польского "Леха". Больше всего внимания привлекла не тактика восстановления, а стратегия подготовки, ведь клуб ездил в Турцию. Зачем это делали, чем хотят удивлять? И что ждать от сегодняшней игры ЛК? Рассказывает OBOZ.UA.

Начинается основной раунд Лиги конференций

Лига конференций, вместе с другими еврокубками, прошла стадию стыков и оставила 16 сильнейших команд для борьбы за уже 5 трофей в своей истории. После 6 туров Этап лиги выиграл "Страсбург", вместе с ним вышли дальше "Шахтер", а также – "Ракув", "АЕК", "Спарта", "Райо", "АЕК" (Ларнака) и "Майнц". Традиционно, она играется в один день с Лигой Европы. Среди неожиданных участников стадии 1/8 можем выделить чешскую "Сигму", которая финишировала 24-й в таблице, но в стыках прошла одного из лидеров "Лозанну".

От Украины остался только "Шахтер". Ожидания фанатов максимальные: как минимум приблизиться к финалу, а если будет возможность – и выиграть ЛК. Потому что это третий по силе турнир Европы, а у горняков дебютный сезон. После финиша в первой восьмерке это выглядит на удивление реальным, хоть букмекеры и дают нашему клубу только 10 место среди претендентов на трофей. Далее нас в четвертьфинале может ждать победитель пары "АЗ" - "Спарта", но сначала надо пройти "Лех".

Зачем "Шахтер" ездил в Турцию?

Сразу после матча с "Александрией" в УПЛ, горняки вылетели в Турцию на отдельные мини-сборы. Известно, что команда полетела туда внезапно, на тренировочную базу клуба "Касымпаша". Во время сборов в лагерь приезжали легендарные турецкие тренеры Эмре Белезоглу и Фатих Терим.

Секрет такого сбора прост: подготовка стала частью восстановления после плохого газона в Александрии, чтобы вспомнить, каков хороший газон. Но в Польше игра УПЛ продолжится – обратите внимание на поле стадиона "Леха". Его снова перекладывали в течение сезона, последняя игра была кубковая, неделю назад. И решить проблемы не удалось: 70% поля выглядят как хорошо поджаренная рыбка, а не как трава. Поспособствовали этому и погодные проблемы с холодом, как было и в Украине. Но "Городской стадион" на то и городской, что на нем не только футбол играют, но и проводят различные ивенты. Словом, паузу для обновления газона так и не нашли.

Польский "Лех", польская арена, польская (не)поддержка

Очередной польский соперник для "Шахтера" – первый в истории официальных матчей. Удивительно, что при такой богатой международной истории, горняки играли только с "Легией", тогда как против клуба из Познани были только спарринги. О "Лехе" надо знать, что последние результаты у них не уровня еврокубков: с начала года поляки позорно вылетели из Кубка от "Гурника" и получили 4 победы в Экстраклясе (при 3 поражениях). При таких раскладах команда уступила первое место в таблице и вынуждена догонять.

Среди дополнительных турниров у них осталась только Лига конференций, в которой познанцы должны были пройти стыки. Они и здесь сами себе испортили хорошую ходу (особенно поражением против аутсайдера "Линкольна"), из-за чего заняли 11 место. Но в феврале особых проблем не было, в двухматчевых встречах преодолели "КуПС" с суммарным счетом 3:0.

К чему готовится "Шахтёр"?

В тренерском штабе "Шахтера" сделали акцент на тренере соперника, отметив идеи и навыки, из-за которых сегодня ждут тяжелую встречу. Вратарь Ризнык на вчерашней пресс-конференции подчеркнул, что для "Шахтера" горячая поддержка – ничего нового. А вот через неделю, когда тоже будут играть в Польше, надо придумывать, как настроиться. Фактически, несмотря на домашний статус арены, это будет похожая поддержка, как и в Познани. Но будем реалистами: такого огня, как увидел "Ливерпуль" против "Галатасарая", в пользу поляков не будет:

Для нас, можно сказать, нет ничего неожиданного, потому что мы уже привыкли играть на больших стадионах с большими командами. Это, действительно, будет серьезное испытание. Считаю, мы полностью готовы, будет очень хороший матч - Дмитрий Ризнык, вратарь "Шахтера"

"Лех" это далеко не оборонительная команда – в Лиге конференций 8 раз вытаскивали мяч из ворот, имея только 1 сухой матч; даже в домашнем чемпионате предпоследняя команда Польши имеет 34 пропущенных, тогда как железнодорожники аж 36. А вот атакующим звеном не следует пренебрегать: капитан Микаэль Ишак забил в ЛК уже 5 мячей; сама команда настреляла 15. Поляки каждым 3 ударом попадают в створ, выбивают нужное силой (72 фола, 13 желтых и удаления) и проводят более осторожные атаки, имея лишь 1 офсайд на игру. Для сравнения, "Шахтер" такой же по точности попаданий по воротам, имеет меньше всех нарушений (50 фолов и 12 карточек), но из-за быстрых флангов чаще оказывается в офсайдах (3). Зато украинского уровня доминирования до сих пор никто не достиг – 65% владения мячом.

Когда смотреть матч?

Первая игра "Леха" против "Шахтера" состоится сегодня в Познани. Начало в 19:45 по Киеву, матч покажет MEGOGO. Ответная игра будет 19 марта.