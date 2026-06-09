'Думаю о том, как победить': россиянка Андреева ответила на вопрос о войне РФ против Украины после выигрыша Roland Garros

Российская победительница Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros-2026 Мирра Андреева лицемерно высказалась о войне РФ против Украины. Отвечая на вопрос о том, что сейчас медиа стараются не упоминать названия страны-агрессорки и использовать ее флаг в своих репортажах, спортсменка отметила, что не думает об этом.

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Такое заявление Андреева сделала на пресс-конференции после финального матча супертурнира в Париже, а соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Roland Garros. Россиянка, которая в полуфинале обыграла украинку Марту Костюк, высказалась за мир во всем мира, а также добавила, что сосредоточена только на своей игре.

"Да, конечно, я думаю, что ни одни человек не хочет, чтобы в мире была война. Могу сказать, что когда я выхожу на корт я думаю только о своей игре и о том, как победить. Думаю только о том, как мне как можно лучше выступить и выиграть матч. Я не думаю о том, о чем вы говорите, потому что в моей голове есть много всего, на чем нужно концентрироваться. Я никогда не думаю о тех вещах во время матчей", – сказала Андреева.

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Отметим, что накануне поединка против Костюк эта 19-летняя уроженка Красноярска отметила, что для нее нет разницы, против соперниц из какой страны выходить на корт.

Как сообщал OBOZ.UA, российские болельщики во время финала Roland Garros с участием Мирры Андреевой устроили провокацию с флагом РФ.

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