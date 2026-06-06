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Россияне устроили гнусную провокацию на финале Roland Garros. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
561
Россияне устроили гнусную провокацию на финале Roland Garros. Видео
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Российские болельщики вытащили свой национальный флаг на трибунах после завершения женского финала Roland Garros. Инцидент произошел во время празднования победы первой ракетки России Мирры Андреевой. Охрана оперативно вмешалась и пресекла акцию.

Россияне устроили гнусную провокацию на финале Roland Garros. Видео

19-летняя Андреева, выступающая на международных турнирах в нейтральном статусе, стала победительницей Roland Garros-2026, обыграв в финале польскую теннисистку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Этот титул стал для россиянки первым на турнирах серии Grand Slam.

Россияне устроили гнусную провокацию на финале Roland Garros. Видео

После завершения матча двое зрителей на трибуне корта Филиппа Шатрие развернули триколор. Спустя некоторое время к болельщикам подошли сотрудники службы безопасности, которые потребовали убрать тряпку и вывели нарушителей с центрального стадиона, сообщает журналист Бен Ротенберг в соцсети X.

С 2022 года теннисисты из России и Беларуси участвуют в соревнованиях ATP, WTA и турнирах Grand Slam без национальной символики и указания страны рядом с фамилией. Такое решение было принято после полномасштабного вторжения РФ в Украину, поэтому спортсмены выступают в статусе нейтральных атлетов.

Россияне устроили гнусную провокацию на финале Roland Garros. Видео

На момент публикации организаторы Roland Garros официальных комментариев по поводу произошедшего не предоставили.

Напомним, что на пути к финалу Андреева обыграла украинку Марту Костюк. В тоже время Хвалинськая в полуфинале разобралась с другой россиянкой – Дианой Шнайдер.

ФранцияПарижRoland Garros
Редакционная политика