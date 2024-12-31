Драма дня: 55-летний украинский шахматист Иванчук разрыдался, проиграв партию на ЧМ. Видео

Знаменитый украинский шахматист Василий Иванчук не смог сдержать эмоций во время чемпионата мира по рапиду, который в эти дни проходит в американском Нью-Йорке. Во время партии с американцем Даниэлем Народицким наш соотечественник не успел сделать ход и расплакался.

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Гроссмейстер не смог за шесть секунд решить, куда и какой фигурой пойти, в результате чего он вышел за лимит времени и проиграл партию. После этого 55-летнего представителя Львова в буквальном смысле накрыло и он просто разрыдался, закрыв лицо руками.

Иванчук долго не мог прийти в себя. Организаторы первенства всячески пытались успокоить украинца, а его соперник некоторое время также сопереживал эту неудачу.

После этого наш гроссмейстер проиграл еще две встречи и не сумел пробиться в плей-офф. Иванчук набрал 7,5 очков по итогам 13 туров и занял 66-е место в общей турнирной таблице.

Не вышли в игры навылет Александр и Николай Бортники, которые заняли 10-ю и 11-ю строчку соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, лучший гроссмейстер планеты Магнус Карлсен устроил бунт на чемпионате мира по рапиду и был наказан международной федерацией.

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