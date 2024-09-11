Достигли соглашения. Вратарь сборной Украины принял окончательное решение по карьере в 'Реале'

Украинский голкипер Андрей Лунин и мадридский "Реал" достигли соглашения о продлении контракта на ближайшие четыре сезона (до июня 2028 года), сообщает Marca. Официально о договоре будет объявлено на этой неделе.

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Переговоры завершились после нескольких недель сомнений и неопределенности относительно будущего Лунина, чей контракт заканчивался 30 июня 2025 года. 25-летний уроженец Краснограда хотел выторговать себе больше игрового времени в основном составе.

Таким образом, "Реал Мадрид" решил потенциальную проблему, которая могла возникнуть в течение сезона, поскольку срок контракта Лунина подходил к концу.

Если бы Лунин согласился перейти в новую команду, то "Реал" остался б без запасных голкиперов. На его место мог бы прийти Кепа Аррисабалага, но тот подписал контракт с "Борнмутом".

Лунин откладывал продление контракта, предложенного клубом, из-за беспокойства по поводу количества игрового времени в текущем сезоне. Его агент, Жорже Мендеш, передал эти сомнения исполнительному директору "Реала" Хосе Анхелю Санчесу и после долгих размышлений Лунин решил, что готов сражаться за место на поле с основным вратарем "сливочных" Тибо Куртуа.

Лунин воспользовался шансом, возникшим в отсутствие Куртуа в прошлом сезоне, настолько, что был номинирован на звание лучшего вратаря года по версии журнала France Football.

Впервые с момента перехода в "Реал Мадрид" в 2018 году украинец стал основным вратарем и сыграл ключевую роль в матче против "Манчестер Сити". В текущем сезоне он не получил игрового времени ни в Суперкубке, ни в Ла Лиге. Отсутствие Куртуа в составе сборной также не помогло Лунину использовать возможные шансы на замену бельгийца.

"Продление контракта — это жест доверия со стороны клуба и желание Лунина бороться за место в составе с Куртуа, что похоже на ситуацию с Себальосом летом 2023 года, когда он также продлил контракт. По окончании этого сезона Лунин сможет проанализировать свою ситуацию и решить, стоит ли ему искать новые предложения или остаться в "Реале". С долгосрочным контрактом и клуб, и футболист будут по-другому смотреть на ситуацию", – пишет Marca.

Напомним, всего Лунин в минувшем клубном сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, а 12 встреч сыграл на ноль. Особо запоминающимися были поединки Лиги чемпионов против "Лейпцига" и "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти в четвертьфинале.

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