'Днепр' выиграл 24-й подряд матч Суперлиги Favbet

БК "Днепр" выиграл у "Кривбасса" первый поединок игровой недели украинской Суперлиги Favbet в Черкассах. Игра завершилась со счетом 79:57 в пользу днепрян, продолживших свою победную серию в регулярном чемпионате сезона 2024/25 до 24 матчей.

Видео дня

В начале встречи криворожцы некоторое время лидировали в счете, но "Днепр" исправил ситуацию и завершил дебютную четверть +6. Во втором периоде подопечные Александра Вороны дважды сумели сократить отставание до 1 балла. На большее их не хватило.

После планового второго перерыва игроки Владимира Коваля вышли на площадку ДС "Будивельник" более собранными, что позволило им методично наращивать преимущество в счете, которое увеличивалось с 4 до 18 очков. Начавшийся в третьей четверти БК "Днепр" уверенно довел в четвертом периоде до логического завершения и выиграл серию "регулярки" между командами "всухую" – 4-0.

Чемпион Украины точнее атаковал (40% реализации бросков против 30% у соперника) и собрал больше подборов на щитах (47-37). Также днепряне больше завоевали очков после потерь (14-6) и второго шанса (13-3).

Самым полезным игроком днепровского дерби стал Станислав Тимофеенко с дабл-даблом: 18+11 подборов. Его опытный одноклубник Владимир Конев получил 20 очков и 5 подборов. В "Кривбассе" традиционное соло издал недавний дебютант национальной сборной Михаил Бублик (тоже 20 очков + 5 подборов).

Результат матча не внес изменения в расположение команд в турнирной таблице. Днепряне продолжили уверенно возглавлять украинскую Суперлигу, а криворожцы остались на пятой строчке.

Напомним, уже в среду, 12 марта, "Днепр" сыграет с хозяевами площадки "Черкасскими Обезьянами", а "Кривбасс" померяется силами с "Запорожьем".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ДС "Будивельник"

"Крибвас" – "Днепр" 57:79 (12:18, 18:16, 12:21, 24:15)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!