'Днепр' уверенно победил 'Прикарпатье-Говерлу' в Суперлиге GGBET

В Луцке отыграли первый матч в программе игрового дня 8 марта в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET: Прикарпатье-Говерла уступила Днепру – 70:80. Команда Владимира Коваля накануне победила Старый Луцк и досрочно гарантировала себе победу в регулярном чемпионате.

Отчетный матч начался с мощного старта от Днепра: менее чем за полторы минуты от начала игры они уже вели в счете 11:2. Такое преимущество обеспечили два дальних попадания от Конева и Тимофеенко, а также удачная игра Станислава с близкой дистанции. Капитан днепрян был неудержим и уже в середине первой десятиминутки Днепр имел тотальное преимущество в счете – 18:4. Прикарпатские баскетболисты преимущественно набирали очки с линии штрафных, но приблизиться к сопернику не смогли – 16:29 по итогам первой четверти.

Куда удачнее команда из Ивано-Франковска провела вторую десятиминутку. В середине этого периода Прикарпатье-Говерла совершили рывок 14-4 и приблизилась к сопернику на расстояние в 5 очков. Впрочем, Днепр смог удержать преимущество перед большим перерывом – на него команды отправились при счете 39:45.

В третьей четверти соперники не порадовали зрителей результативностью: на двоих они набрали лишь 21 очко, но если Днепр повторил показатель набранных баллов со второй четверти (16), то Прикарпатье-Говерла в этом периоде набрала лишь 5 баллов. Все, что франковцы не попали в третьей четверти, они компенсировали в четвертой, однако приблизиться к сопернику ближе, чем на шесть очков (68:74), так и не смогли. В конце матча настоящий бенефис продемонстрировал Владимир Конев, который сначала перехватил мяч и реализовал данк, затем попал трехочковый, а довершил свой перфоманс блок-шотом. Именно Конев показал лучший показатель эффективности – 16 очков, 5 подборов и 5 передач.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ.

Прикарпатье-Говерла – Днепр 70:80 (16:29, 23:16, 5:16, 26:19)

Прикарпатье-Говерла: Рид 17 + 5 передач + 5 потерь, Старцев 13, Браун 12 + 11 подборов, Кабацюра 0 + 4 подбора, Морозов 18 + 7 подборов – старт; Маркив 4, Чугунов 3, Дмитренко 3, Кузнецов 0, Рудый 0.

Днепр: М.Горобченко 8 + 5 передач, Дубоненко 9, Тимофеенко 15 + 5 подборов + 2 перехвата, Конев 16 + 5 подборов + 5 передач, Сипало 14 + 8 подборов – старт; Закурдаев 9, Загреба 4 + 5 подборов, Дружелюбов 3, Тарасенко 2, Сорочан 0, Колдомасов 0.