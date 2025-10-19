"Днепр" с боем победил "Кривбасс". Триумф "Киев-Баскета". Результаты Суперлиги Favbet 19 октября
В чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные матчи в Суперлиге Favbet. "Днепр" победил "Кривбас" 81:72, а "Киев-Баскет" был сильнее "Ривного" 79:67.
Чемпион Суперлиги Днепр остался непобедимым в этом сезоне, одержав пятую победу в пяти играх после дерби с Кривбассом в Запорожье.
Несмотря на то, что Кривбасс был впереди лишь короткий отрезок в первой четверти, подопечные Евгения Исакова дали бой сопернику, стараясь его не отпускать в счете. При том, что обе команды были небезупречны в атаке, игра была интересная и напряженная.
Кривбасс выиграл подборы 42:35, совершил больше перехватов 9:7 и забросил больше двухочковых 22 против 19. Днепр в этом матче существенно выручали дальние броски, в частности в первой половине – 9.
Единственным отрезком, когда Днепр превосходил Кривбасс, стало начало третьей четверти, которую Днепр начал рывком 13:2, но Кривбасс выровнял игру и имел шансы хотя бы на овертайм до последней минуты.
Лучшим у Днепра в этом матче стал Сергей Загреба, который набрал 22 очка и собрал 8 подборов. У Кривбасса дабл-дабл у Мартина Хилла – 23 очка, 14 подборов.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Запорожье, ПС Юность
Днепр – Кривбасс 81:72 (25:20, 23:20, 22:20, 22:20, 11:12)
Днепр: Дубоненко 6, Тимофеенко 14 + 5 подборов, Конев 10 + 6 подборов, Загреба 22 + 8 подборов, Горобченко 7 + 7 передач – старт; Колдомасов 11 + 5 передач, Бондарчук 6, Сорочан 5 + 5 передач, Дружелюбов 0, Попов 0
Кривбасс: Хилл 23+14 подборов, Скира 6, Пикок 10+7 подборов, Бибиков 2, Водолазский 16 – старт; Триколенко 10+5 подборов, Пашолок 3, Мельник 2, Коротченко 0, Бречка 0
Киев-Баскет одержал домашнюю победу в матче третьего тура регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев на площадке ПС Венето Ровно.
Киевляне уверенно начали матч, выиграв первую четверть +10. Ровенчанам удалось выровнять игру во второй четверти, но после большого перерыва Киев-Баскет вернул игру под свой контроль и довел ее до победы.
Главным преимуществом команды Дмитрия Забирченко стало доминирование на щитах: Киев-Баскет собрал 23 подбора под кольцом соперника и всего на 22 подбора больше ривненчан. Огромный объем работы под кольцом выполнил центровой Киев-Баскета Максим Сандул, у которого 20 подборов в активе (9 в нападении). Кроме того у бигмена киевлян 8 очков, 5 передач и 4 блок-шота, а его рейтинг эффективности составил 32 балла.
У победителей также стоит отметить Дениса Клевзуника, у которого 21 очко и 9 подборов (РЭ 23), а также 19 очков Егора Сушкина.
Киев-Баскет продлил свою беспроигрышную серию на старте сезона до 5 матчей, а Ривне потерпел третье поражение в пяти матчах Суперлиги.
Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат
Киев, ПС Венето
Киев-Баскет – Ровно 79:67 (24:14, 14:18, 24:17, 17:18)
Киев-Баскет: Клевзуник 21 + 9 подборов - 3 потери, Сушкин 19 _ 3 передачи, Романица 9 + 3 перехвата, Сандул 8 + 20 подборов + 5 передач + 4 блок-шота, Мочалов — старт, Малич 11, Карпюк 4 + 7 подборов, Рыжков 2, Колаволе 2 + 3 передачи, Мануйлик 1, Смитюх 0
Ровно: Трейлор 20 + 3 передачи + 3 перехвата, Коровяков 10, Дюпри 7 + 7 подборов, Хайнс 2 + 5 передач, Шептицкий 2 + 5 подборов — старт, Головчик 10 + 3 передачи, Рябой 6, Шепелев 4, Тимощук 4, Поносов 2