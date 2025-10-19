'Днепр' с боем победил 'Кривбасс'. Триумф 'Киев-Баскета'. Результаты Суперлиги Favbet 19 октября

В чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные матчи в Суперлиге Favbet. "Днепр" победил "Кривбас" 81:72, а "Киев-Баскет" был сильнее "Ривного" 79:67.

Чемпион Суперлиги Днепр остался непобедимым в этом сезоне, одержав пятую победу в пяти играх после дерби с Кривбассом в Запорожье.

Несмотря на то, что Кривбасс был впереди лишь короткий отрезок в первой четверти, подопечные Евгения Исакова дали бой сопернику, стараясь его не отпускать в счете. При том, что обе команды были небезупречны в атаке, игра была интересная и напряженная.

Кривбасс выиграл подборы 42:35, совершил больше перехватов 9:7 и забросил больше двухочковых 22 против 19. Днепр в этом матче существенно выручали дальние броски, в частности в первой половине – 9.

Единственным отрезком, когда Днепр превосходил Кривбасс, стало начало третьей четверти, которую Днепр начал рывком 13:2, но Кривбасс выровнял игру и имел шансы хотя бы на овертайм до последней минуты.

Лучшим у Днепра в этом матче стал Сергей Загреба, который набрал 22 очка и собрал 8 подборов. У Кривбасса дабл-дабл у Мартина Хилла – 23 очка, 14 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье, ПС Юность

Днепр – Кривбасс 81:72 (25:20, 23:20, 22:20, 22:20, 11:12)

Днепр: Дубоненко 6, Тимофеенко 14 + 5 подборов, Конев 10 + 6 подборов, Загреба 22 + 8 подборов, Горобченко 7 + 7 передач – старт; Колдомасов 11 + 5 передач, Бондарчук 6, Сорочан 5 + 5 передач, Дружелюбов 0, Попов 0

Кривбасс: Хилл 23+14 подборов, Скира 6, Пикок 10+7 подборов, Бибиков 2, Водолазский 16 – старт; Триколенко 10+5 подборов, Пашолок 3, Мельник 2, Коротченко 0, Бречка 0

Киев-Баскет одержал домашнюю победу в матче третьего тура регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев на площадке ПС Венето Ровно.

Киевляне уверенно начали матч, выиграв первую четверть +10. Ровенчанам удалось выровнять игру во второй четверти, но после большого перерыва Киев-Баскет вернул игру под свой контроль и довел ее до победы.

Главным преимуществом команды Дмитрия Забирченко стало доминирование на щитах: Киев-Баскет собрал 23 подбора под кольцом соперника и всего на 22 подбора больше ривненчан. Огромный объем работы под кольцом выполнил центровой Киев-Баскета Максим Сандул, у которого 20 подборов в активе (9 в нападении). Кроме того у бигмена киевлян 8 очков, 5 передач и 4 блок-шота, а его рейтинг эффективности составил 32 балла.

У победителей также стоит отметить Дениса Клевзуника, у которого 21 очко и 9 подборов (РЭ 23), а также 19 очков Егора Сушкина.

Киев-Баскет продлил свою беспроигрышную серию на старте сезона до 5 матчей, а Ривне потерпел третье поражение в пяти матчах Суперлиги.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет – Ровно 79:67 (24:14, 14:18, 24:17, 17:18)

Киев-Баскет: Клевзуник 21 + 9 подборов - 3 потери, Сушкин 19 _ 3 передачи, Романица 9 + 3 перехвата, Сандул 8 + 20 подборов + 5 передач + 4 блок-шота, Мочалов — старт, Малич 11, Карпюк 4 + 7 подборов, Рыжков 2, Колаволе 2 + 3 передачи, Мануйлик 1, Смитюх 0

Ровно: Трейлор 20 + 3 передачи + 3 перехвата, Коровяков 10, Дюпри 7 + 7 подборов, Хайнс 2 + 5 передач, Шептицкий 2 + 5 подборов — старт, Головчик 10 + 3 передачи, Рябой 6, Шепелев 4, Тимощук 4, Поносов 2