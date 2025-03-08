'Днепр' победил 'Запорожье' в матче Суперлиги Favbet

В субботу, 8 марта, БК Днепр выиграл у Запорожья в первом матче недели регулярного чемпионата украинской Суперлиги Favbet на домашней площадке СК Шинник. Игра завершилась со счетом 84:69 в пользу фактических хозяев, лидировавших на протяжении всей встречи.

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Поединок начался с часовым опозданием из-за длительной воздушной тревоги, а "большой перерыв" из-за еще двух тревог был действительно большим (вынужденная пауза составляла около 1 часа).

Днепряне со старта принялись воплощать свое игровое преимущество в набранные очки. Первую четверть они убедительно выиграли – 24:9. Во втором периоде хозяева увеличивали преимущество до максимальных в матче 22 очков, но запорожцы сумели отыграться. Команды пошли на второй перерыв при счете 44:30 в пользу Днепра.

После продолжительной паузы БК Запорожья продолжил погоню за соперником, разницу даже удавалось сократить всего до 1 очка. Потому победитель должен был определяться в завершающей четверти. Чемпион Украины сумел одержать победу над соперником, увеличив преимущество в четвертом периоде до 15 очков. Сезонную серию уверенно выиграли днепряне со счётом 4-0.

БК Днепр имел лучшие двухочковую реализацию (61% - 48%) и набор очков второго шанса (16:3). Его игроки, вышедшие из скамейки, получили гораздо больше очков, чем резервисты соперников (27:5).

Самым полезным игроком поединка стал защитник победителей Максим Закурдаев, который в 18 очков добавил 6 передач. Его одноклубник Евгений Сорочан был близок к дабл-даблу. Он вышел из скамейки и получил 10 очков и 8 подборов. У запорожцев Абулрахман Бах набрал 24 очка.

Днепр продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу, одержав в регулярном чемпионате 23 победы подряд. Запорожье (9 побед – 15 поражений) занимает шестое место. Следующий матч днепряне сыграют 11 марта с Кривбассом, а запорожцы в этот же день померяются силами с Черкаськими Мавпами.

Регулярный чемпионат Суперлиги Favbet

Днепр, КСК Шинник

Запорожье - Днепр 69:84 (9:26, 21:18, 19:11, 20:29)

Запорожье: Бах 24, Никитин 15, Моо 10+8 подборов, Хохоник 9+10 передач - 7 потерь, Буц 6+7 подборов - старт; Дмитренко 4, Новиков 1, Николайчук 0, Величко 0, Петренко 0

Днепр : Закурдаев 18+6 передач, Тимофеенко 17+5 подборов, Горобченко 12+7 передач+5 подборов, Конев 6+7 подборов, Сипало 4+3 блок-шота — старт; Сорочан 10+8 подборов, Загреба 10+6 подборов, Дубоненко 7, Орешник 0, Коротченко 0