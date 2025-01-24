'Днепр' добыл волевую победу в матче Суперлиги Favbet

"Днепр" одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в киевском Дворце спорта "Венето" "Прикарпатье-Говерлу" со счетом 75:65.

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"Говерла" выиграла старт матча, получив пять очков преимущества после первой четверти. Команда Евгения Мурзина удерживала лидерство в середине второй четверти, когда лидер чемпионата ответил рывком и еще до большого перерыва получил минимальное лидерство.

"Днепр" ощутимо улучшил положение уже во второй половине игры – на экваторе третьей четверти преимущество днепрян достигло уже максимальных в этом матче 15 очков. В дальнейшем лидерство подопечные Владимира Коваля сопернику не отдавали.

"Днепр" неожиданно проиграл подбор (35-52), но имел лучшие бросочные показатели, лучше двигал мяч и допустил меньшее количество потерь. MVP игры стал Владимир Конев, у которого 18 очков, 6 передач и 4 подбора в активе (РЕ 25).

"Днепр" удвоил преимущество в сезонной серии с "Говерлой", продолжив победную серию в Суперлиге до 16 матчей. "Прикарпатье-Говерла" потерпела 17 поражения и остается на последнем восьмом месте в таблице.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС "Венето"

"Прикарпатье-Говерла" – "Днепр" 65:75 (21:16, 13:19, 9:19, 22:21)

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