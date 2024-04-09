Футболист, которого назвали 'новым Шевченко', уходит из 'Динамо' в украинский клуб, – Вацко

Экс-футболист молодежной сборной Украины Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, с большой вероятностью покинет киевское "Динамо", заявляет авторитетный украинский комментатор Виктор Вацко. По словам журналиста, Влад может продолжить карьеру в "Днепре-1", который им серьезно интересуется.

Вацко отметил, что "Днепру-1" очень нужен форвард, и зимой клуб пытался подписать Степанюка, Кулача.

"Искали нападающего, но не нашли. Не сложилось. А сейчас нацелились на Супрягу. Недавно видел на стадионе "Динамо", что Евгений Селезнев разговаривал с Супрягой. Я думаю, что Селезнев с высоты своей карьеры игрока, может много чего дать Супряге, направить его как-то. Евгений действительно может спровоцировать положительный перелом в карьере Супряги", – заявил Виктор Вацко в эфире своего Yotube-канала.

Также журналист подчеркнул необходимость перезагрузки с точки зрения самого футболиста.

"У него за 6 сезонов было сыграно всего 53 матча и 3 мяча. Последний раз он забил гол 19 сентября 2020 года. Вот такие скромные цифры от центрфорварда, который стал одним из самых дорогих подписаний "Динамо", - отмечает Вацко.

Как сообщал OBOZ.UA, Супряга зарабатывает 35 000 евро в месяц (420 000 евро в год). Контракт 24-летнего форварда рассчитан до лета 2026 года. В сезоне 2023/24 форвард сыграл 33 минуты в 6 матчах за киевлян и сделал 1 результативную передачу.

Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко".

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