'Динамо' сенсационно потеряло очки в матче УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" сенсационно не смогло обыграть полтавскую "Ворсклу" в матче 19-го тура нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги. Подопечные тренера Александра Шовковского не удержали минимальное преимущество в номинально домашней встрече – 1:1.

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Встреча ожидаемо прошла под диктовку "Динамо", которые на поле клубного стадиона имени Валерия Лобановского контролировали ход поединка. "Бело-синие" достаточно быстро открыли, когда полузащитник Виталий Буяльский реализовал выход один на один после паса из центра поля.

Динамовцы продолжали владеть преимущество и достаточно спокойно довели первый тайм до победного конца. Однако на вторую половину встречи столичные футболисты вышли явно расслабленными.

Это привело к тому, что на 63-й минуте полузащитник "Ворсклы" Александр Скляр сравнял счет ударом головой. 34-летний футболист выиграл борьбу у Владимира Бражко и пробил мимо вратаря.

Примечательно, что это лишь окрылило номинальных хозяев. На 86-й минуте голкипер киевлян Руслан Нещерет совершил фантастический сейв после удара форварда Антона Салабая.

На десерт ворскляне остались в меньшинстве, однако за четыре компенсированные минуты "Динамо" не смогло вырвать победу. Таким образом, киевляне потеряли первые очки в чемпионате в нынешнем году.

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