'Динамо' на последней секунде забило первый гол в Лиге Европы 2024/25. Видео

Киевское "Динамо" проиграло в 5-м туре Лиги Европы чешской "Виктории Пльзень". Номинально домашний поединок на "Фолькпаркштадион" в Гамбурге завершился со счетом 1:2.

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Поединок начался в хорошем темпе. Обе команды с первых минут пытались захватить инициативу, создавая моменты у ворот друг друга. Уже на 8-й минуте Владимир Бражко пробил в нижний угол, но вратарь гостей справился с этим ударом.

В середине тайма активизировалась "Виктория". Павел Шульц и Эрик Ирка не раз беспокоили Георгия Бущана. Особенно опасен был момент на 26-й минуте, когда Шейх Суаре пробивал в угол, но голкипер "Динамо" спас от пропущенного мяча.

"Бело-синие" не отсиживались в обороне, пытаясь организовать позиционные атаки, но без какой-либо остроты. Виталий Буяльский неоднократно пробивал по воротам, однако защитники "Виктории" и ее вратарь действовали безупречно. За первые 45 минут счет был не открыт.

Второй тайм начался для подопечных Шовковского катастрофично. На 51-й минуте украинский клуб смог забить свой первый гол в нынешнем еврокубковом сезоне, однако после просмотра ВАР рефери отменил взятие ворот.

Практически сразу чехи смогли провести результативную контратаку, которую дальним точным ударом завершил Матей Выдра.

Украинские футболисты пытались сравнять счет, много били по поворотам, подавали угловые, но никак не могли перевести количество ударов в качество.

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