'Динамо' в матче с 2 пенальти добыло первую за месяц победу в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" добыло непростую победу над луганской "Зарей" в стартовом матча 24-го тура розыгрыша Премьер-лиги Украины. Подопечные Игоря Костюка в домашнем поединке, пропустив первыми, сумели перевернуть ход игры, и добыли важные три очка – 3:1.

Встреча началась шокирующе для хозяев поля. Уже на7-й минуте форвард Матвей Пономаренко неудачно сыграть в штрафной площади "Динамо" и привез в ворота столичной команды пенальти, который уверенно реализовал Филипп Будкивский. Однако уже через 10 минут сам Пономаренко исправил свою ошибку, реализовав выход один на один – 1:1.

Вскоре после перерыва уже "бело-синие" получили право на 11-й метровый после того, как защитник "Зари" сыграл рукой перед своими воротами. Удар с "точки" исполнил Владимир Бражко.

Закрепил преимущество динамовцев молодой Богдан Редушко, который воспользовался навесной подачей с правого фланга.

Благодаря этом успеху "бело-синие" после двух поражений к ряду вернули себе место в топ-4, однако у "Металлиста-1925" есть игра в запасе и преимущество над "Динамо" в личных встречах. В последний раз коллектив Игоря Костюка выигрывал в УПЛ 18 марта.

