В сезоне-2024/2025 популярные турниры, Лига чемпионов и Лига Европы, по решению УЕФА проходят в новом формате. 36 клубов, выступая в своей лиге, провели матчи с восемью разными соперниками (четыре на своем поле, четыре – в гостях). По итогам первого этапа каждой лиги команды, набравшие наибольшее количество очков, вышли в 1/8 финала. Клубы, которые в общей таблице заняли места с 9-го по 24-е, после проведения спаренных стыковых матчей также вышли в 1/8 финала. А команды, занявшие места с 25-го по 36-е, завершили свои выступления в еврокубках.

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Напомню клубы, которые в Лиге чемпионов заняли первые восемь мест: "Ливерпуль" (Англия), "Барселона" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Интер" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Лилль" (Франция), "Астон Вилла" (Англия). В Лиге чемпионов выступал и "Шахтер". Несмотря на неутешительный результат – 27-е место (в восьми играх набрано 7 очков при разнице мячей 8-16), дончане заработали 41,3 млн евро призовых от УЕФА. Эта сумма состояла из денег, причитающихся за попадание в основную стадию Лиги чемпионов, суммы призовых за две победы и ничью, маркетинговые права, коэффициент клуба в рейтинге УЕФА (39-е место). В плане заработанных призовых "Шахтер" стал 28-м клубов из 36-ти участников Лиги чемпионов.

Топ-5 первого этапа

Вот пятерка клубов из первой восьмерки, заработавших на первом этапе наибольшую сумму призовых: "Ливерпуль" (99,07 млн евро), "Интер" (90,627), "Арсенал" (89,499), "Барселона" (89,409), "Байер" (87,106). Продолжая выступать в Лиге чемпионов, клубы будут пополнять свои бюджеты.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене на поле "Альянц-Арены". Обладатель главного еврокубка может рассчитывать на призовые в размере 27,8 млн евро. Финалист получит 20,6 млн, неудачникам полуфинала УЕФА заплатит по 16,7 млн, вылетевшим после четвертьфинала - по 13,9 млн. Напомню, абсолютным рекордсменом по количеству выигранных "ушастых" является мадридский "Реал" – 15-кратный обладатель трофея. У "Милана" – 7 побед в турнире, у "Ливерпуля" и "Баварии" – по 6, у "Барселоны" – 5, у "Аякса" – 4.

УЕФА премиальных не жалеет

Регламент Лиги Европы такой же, как и регламент Лиги чемпионов. Набрав в восьми матчах четыре очка (1 победа, 1 ничья, 6 поражений), киевское "Динамо" финишировало на 33-м месте. Заработали киевляне 12,862 млн евро призовых от УЕФА. Относительно заработанных призовых "Динамо" заняло 21-е место из 36-ти участников турнира.

Вот 8 первых клубов Лиги Европы основного раунда: "Лацио" (Италия), "Атлетик" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Лион" (Франция), "Олимпиакос" (Греция), "Рейнджерс" (Шотландия). А первые пять клубов из этой восьмерки, заработавшие наибольшее количество денег после первого этапа: "Манчестер Юнайтед" (22,720 млн евро), "Тоттенхэм" (21,676), "Айнтрахт" (21,475), "Лацио" (21,469), "Лион" (20,044).

Финал Лиги Европы пройдет 21 мая в Бильбао (Испания) на поле стадиона "Сан-Мамес". Пять раз победителем Лиги Европы была испанская "Севилья", трижды триумфатором становились их земляки из мадридского "Атлетико". Нынешний победитель турнира, итальянская "Аталанта", в нынешнем сезоне выступала в Лиги чемпионов.

Очень сложная задача

В пятилетнем цикле коэффициентов УЕФА (2020/2021 – 2024/2025), который определяет представительство каждой страны в еврокубках, Украина располагается на 23-м месте. Это означает, что в двух ближайших еврокубковых сезонах Украина будет представлена четырьмя клубами. Чемпион страны стартует в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда, как и в Лиге Европы наш представитель начнет выступление с аналогичной стадии. Еще два наших полпреда стартуют в Лиге конференций со второго квалификационного раунда.

Для того, чтобы вернуть себе представительство в еврокубках до пяти клубов, как было раньше, Украине необходимо в таблице коэффициентов УЕФА занять место, не ниже 15-го. Согласитесь, задача эта крайне сложная. Что же касается рейтинга УЕФА за пятилетний цикл (2020/2021 – 2024/2025), то "Шахтер" располагается на 39-м месте, а "Динамо" – на 76-м. Далековато от лидеров...