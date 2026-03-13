'Динамо' со спорным пенальти выиграло 6-й матч подряд в УПЛ. Видео голов

Киевское "Динамо" добыло шестую подряд победу в розыгрыше Украинской Премьер-лиги. Подопечные тренера Игоря Костюка набрали отличный ход и добыли три очка в столичном противостоянии с "Оболонью", пропустив первыми, но сумев перевернуть ход игры, – 2:1.

Динамовцы с первых минут захватили инициативу, однако умудрились пропустить с первого же удара соперника. После отскока форвард "пивоваров" Денис Устименко точно уложил мяч в дальний угол голкипера "бело-синих" Руслана Нещерета.

Впрочем, еще до перерыва подопечные Костюка не только сравняли счет, но и вышли вперед. Сначала достаточно спорный 11-метровый реализовал Андрея Ярмоленко, который благодаря этому удара вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины – 118 голов.

А затем очередным мячом отличился форвард "Динамо" Матвей Пономаренко. Он воспользовался пасом хавбека Александра Пихаленка и пробил под голкипером, оформив гол в седьмом матче подряд.

После перерыва "бело-синие" решили сбросить обороты и довести игру до победы в режиме экономии. "Оболонь" ничего не смогла создать в атаке и проиграла.

Таким образом, команда Костюка продолжает погоню за лидерами чемпионата, отставая от донецкого "Шахтера" на шесть пунктов. Однако "горняки" свой матч 20-го тура проведут 15 марта с "Металлистом-1925".

