Новый Блохин? 20-летний форвард 'Динамо' забил в 7-м матче подряд. Видео гола

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает демонстрировать невероятные голеадорские способности. После того, как команду возглавил Игорь Костюк, 20-летний форвард получил место в основном составе и начал штамповать голы в каждом матче.

В поединке 20-го тура Премьер-лиги Украины против столичной "Оболони" Пономаренко отличился в седьмой встрече подряд. На 40-й минуте при счет 1:1 молодой нападающий воспользовался передачей полузащитник Александра Пихаленка и аккуратно пробил между ног голкиперу.

Свой первый мяч за основу киевлян Матвей провел 6 декабря в ворота "Кудривки". После это от его точных ударов пострадали "Верес", армянский "Ноа" в Лиге конференций, "Рух", "Эпицентр" (дважды), "Полесье" (дважды).

Удивительно и то, что без учета матч с "Оболонью" четыре гола Пономаренко оказались для "Динамо" победными. Отметим, что форвард близок к тому, чтобы получить дебютный вызов в национальную сборную Украины, которая в марте сыграет стыковые матчи за право сыграть в финальной части чемпионата мира-2026.

