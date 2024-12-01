'Динамо' сенсационно потеряло очки в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" в 15-м туре чемпионата Украины по футболу сенсационно упустило победу над "Колосом" из села Коваливка, Киевской области. Поединок завершился со счетом 1:1.

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Перед игрой букмекеры назвали подопечных Шовковского однозначным фаворитом противостояния, и "Динамо" с первых минут бросилось это подтверждать.

Уже на 5-й минуте Бражко роскошным дальним ударом в нижний угол забил первый гол.

Поведя в счете "Динамо" сбавило обороты, за что было наказано на 33-й минуте. Алефиренко не без помощи рикошета от Михавка, оформил нереальный гол в ворота Бущана.

В турнирной таблице "бело-синие" с 36 очками продолжают занимать первое место, деля его с "Александрией". У "Шахтера" 29 пунктов и игра в запасе (с "Рухом").

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