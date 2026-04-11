'Динамо' с историческим результатом сенсационно потерпело второе поражение подряд в УПЛ. Видео

На центральном стадионе Житомира харьковский "Металлист 1925" в номинально домашнем матче минимально обыграл киевское "Динамо". Исход центрального поединка 23-го тура УПЛ решил единственный эпизод во втором тайме после стандарта.

Это первая победа харьковской команды над киевлянами в истории. До этого "Динамо" трижды обыгрывало соперника, еще трижды играло вничью.

Перед игрой букмекеры не верили в харьковчан, отдавая преимущество в противостоянии столичной команде.

Первая половина прошла без опасных моментов и завершилась без голов. Киевская команда больше владела мячом, однако довести атаки до ударов по воротам не удавалось.

После перерыва "Динамо" продолжило контролировать игру и создало несколько эпизодов. В частности, Бражко пробил рядом со штангой, а в ряде атак мяч не доходил до завершающей стадии.

Решающий момент произошел на 78-й минуте. После подачи со стандарта мяч отскочил к Когуту, который сыграл на Антюха, и тот отправил мяч в сетку.

В концовке киевляне усилили давление и провели серию замен, однако сравнять счет не смогли. Арбитр компенсировал семь минут, но результат остался без изменений.

После этого поражения "бело-синие" с 41 очками остались на 4-й строчке в турнирной таблице. "Металлист 1925" набрал 38 очков и идет сразу за "Динамо".

Отметим, что в честь предстоящей Пасхи футболисты "Металлиста 1925" и "Динамо" провели жеребьевку при помощи крашенок. Андрей Ярмоленко и Артем Шабанов вместо традиционного подбрасывания монеток определили с помощью вареных куриных яиц, кто будет разводить мяч с центра поля.

Як повідомляв OBOZ.UA, у попередньому турі 4 квітня підопічні Костюка несподівано поступилися "Карпатам" у домашньому матчі 22-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

