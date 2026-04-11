Футболисты 'Динамо' и 'Металлиста 1925' провели самую необычную жеребьевку года перед матчем УПЛ. Видео

Капитаны киевского "Динамо" и харьковского "Металлиста 1925" в честь предстоящей Пасхи провели жеребьевку матча 23-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге при помощи крашенок. Андрей Ярмоленко и Артем Шабанов вместо традиционного подбрасывания монеток определили с помощью вареных куриных яиц, кто будет разводить мяч с центра поля.

Победителем в этой битве оказались гости, после чего именно они первыми начали матч на центральном стадионе Житомира.

В украинском футболе Пасха — это редкий момент, когда строгий режим немного отходит на второй план. Игроки позволяют себе расслабиться и вспомнить обычные традиции.

Самое популярное развлечение — "битва яйцами". Для футболистов это не просто забава, а способ отвлечься и немного разрядить атмосферу в команде. Часто все превращается в соревнование, потому что дух соперничества никуда не исчезает даже вне поля. Например, экс-капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в свое время рассказывал, что у него дома такие "турниры" могут идти несколько дней, пока не определится победитель.

Если Пасха совпадает с матчами или сборами, команды все равно отмечают праздник. На базах готовят праздничный завтрак: подают куличи и крашеные яйца, чтобы сохранить атмосферу.

Есть и суеверия. На базе "Динамо" в Конча-Заспе в день игры стараются не есть яйца — считается, что это может "принести поражение".

К выбору яйца футболисты подходят серьезно. Обычно ищут самое маленькое и с острым концом — он крепче. Во время удара яйцо держат максимально плотно в руке и стараются попасть первым, чтобы увеличить шансы на победу.

