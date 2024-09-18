'Динамо' победило в перенесенном матче УПЛ и возглавило таблицу. Видео

Киевское "Динамо" в перенесенной игре 4-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге победило полтавскую "Ворсклу". Матч на стадионе им. Лобановского завершился со счетом 3:1.

Видео дня

Гости начали встречу первым номером, постоянно атакуя ворота Бущана. Лишь к 15-й минуте подопечные Шовковского смогли перехватить инициативу, после чего игра развивалась по сценарию "бело-синих".

На 33-й минуте Браян Себальйос открыл счет своим забитым мячам за "Динамо", а спустя 2 минуты Александр Караваев сделал счет 2:0.

Во втором тайме полтавчане смогли отквитать один удар, внеся интригу в матч, но вырвать ничью им не удалось.

На 1-й добавленной минуте Пихаленок оформил окончательный результат.

Эта победа позволила "Динамо" набрать 15 очков и возглавить таблицу УПЛ. Свой следующий матч столичная команда проведет 21 сентября против "Руха".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!