'Динамо' под звуки воздушной тревоги вырвало победу на 89-й минуте в матче УПЛ. Видео голов

Киевское "Динамо" на жилах сумело обыграть черкасский ЛНЗ в матче 20-го тура розыгрыша украинской Премьер-лиги. Подопечные тренера Александра Шовковского на выезде в поединке против середняка чемпионата добились минимальной победы – 2:1. При этом две последние минуты поединка проходили в тот момент, когда на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Встреча ожидаемо началась с атак гостей, которые достаточно быстро открыли счет. После затяжной атаки в несколько волн хавбек динамовцев Александр Караваев сделал навес на дальнюю штангу, где защитник Константин Вивчаренко воспользовался тем, что его оставили в одиночестве.

После этого киевляне попытались развить успех, подали несколько угловых, за что поплатились сразу после перерыва. Хозяевам удалась очень простая комбинация с длинным забросом на полузащитника Мухаррема Яшари, который перебросил вратаря киевлян Руслана Нещерета.

Еще через несколько минут команда из Черкасс едва не вышла вперед, но дважды не смогла использовать выгодные моменты. В середине тайма Шовковский попытался встряхнуть свою команду тройной заменой.

Попытки динамовцев вырвать победу увенчались успехом лишь на 89-й минуте. После сумбурной атаки хавбек киевлян Владимир Бражко пробивал в дальний угол, но мяч в свои ворота переправил полузащитник ЛНЗ Илья Путря, который неудачно подставил ногу. Перед финальным свистком в Украине объявили воздушную тревогу. Арбитр не стал прерывать поединок, а дал командам доиграть 75 секунд.

Таким образом "Динамо" чудом избежало потери очков во втором матче подряд. Отметим, что в 19-м туре "Динамо" не смогло обыграть полтавскую "Ворсклу".

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" уверенно обыграло львовские "Карпаты" в первом матче 2025 года в чемпионате Украины.

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