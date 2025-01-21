'Динамо' в матче с шестью голами сделало зрелищный камбек в Лиге Европы! Ярмоленко перевернул игру, оформив дубль. Видео

Киевское "Динамо" ушло от поражения в 7-м туре группового этапа Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского на поле "Rams park" в Стамбуле сыграли вничью с "Галатасараем" – 3:3.

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Поединок начался для украинцев ужасно. Уже на 6-й минуте гости пропустили несколько опасных атак, одна из которых завершилась угловым и голом в ворота Нещерета.

"Галатасарай" высоко играл в защите, но "Динамо" никак не могло использовать это для своих контратак. Удары турков были гораздо акцентированнее и опаснее, что в итоге привело ко второму голу.

"Бело-синие" никак не могли пробить по воротам. Когда нужно было бить, динамовцы искали передачу, а когда напрашивался острый пас - шла потеря.

До 38-й минуте статистика выглядела очень плачевно.

Ситуация начала меняться перед перерывом, когда "Динамо" неожиданно забило гол. На 45-й минуте Буяльский практически выпустил мяч из-за боковой линии, турецкие защитники, увидев это решили, что был аут и бросили играть. Наш капитан, благодаря такой бездарной игре обороны, смог прорваться по флангу и выдать эффектный пас на Ваната, который точно пробил под голкипером.

Второй тайм начался со скандального эпизода. Тымчик в своей штрафной завалил Йылмаза, но главный арбитр из Эстонии Кристо Тохвер углядел игру рукой у турецкого футболиста, дав ему вторую желтую карточку, удалив с поля.

Однако после просмотра ВАР арбитр пересмотрел свое решение, отменив желтую карточку и поставив пенальти в ворота Нещерета. Осимхен реализовал 11-метровый удар.

Все развернулось с выходом Андрея Ярмоленко на 46-й минуте. Ветеран столичной команде смог дважды расписаться в воротах Муслеры, вырвав ничью. Это стало первым набранным очком для украинского клуба в ЛЕ сезона 2024/2025.

В восьмом туре вице-чемпионов Украины на немецком стадионе "Фолькспаркштадион" ждет номинальная встреча с латвийским РФС. Начало 30 января в 22:00.

В турнирной таблице "Динамо" занимает последнее место из 36 команд.

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