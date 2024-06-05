'Динамо' или 'Шахтер'? Футболист сборной Украины определился, где продолжит карьеру

Игрок "Днепра-1" Александр Пихаленок близок к переходу в киевскому "Динамо", которое он предпочел возвращению в донецкий "Шахтер". 27-летний полузащитник сборной Украины, выбирая между двумя грандами украинского футбола, решил перебраться в столицу страны.

Об это в своей авторской программе на YouTube рассказал журналист Виктор Вацко. По его данным, "Динамо" и "Днепр-1" уже согласовали трансфер Пихаленка. Воспитанник "Шахтера", который провел восемь матчей за национальную команду, обойдется киевлянам в 2-3 миллиона евро.

Пихаленок провел всего семь матчей в основе донецкого клуба, после чего отправился в аренду в "Мариуполь", где сыграл 36 матчей и забил пять мячей в Премьер-лиги. После этого "Днепр-1" также арендовал игрока, а потом подписал с ним полноценный контракт. При этом "Шахтер" оставил за собой право первоочередного трансфера хавбека.

В минувшем клубном сезоне Пихаленок сыграл 31 матч за днепрян во всех турнирах, забив шесть голов и сделав шесть ассистов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне киевское "Динамо" объявило о первом трансфере в нынешнее летнее окно.

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